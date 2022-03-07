«Краснодар» в первом матче без легионеров обыграл «Урал» в 20-м туре РПЛ
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1.
В составе «быков» на 59-й минуте пенальти реализовал Эдуард Сперцян, а на 65-й отличился Владимир Ильин. У гостей единственный мяч забил Эрик Бикфалви.
При этом для хозяев этот матч стал первой игрой после массового отъезда легионеров.
«Краснодар» набрал 32 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Урал» (19) находится на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что шведский полузащитник Виктор Классон расторг контракт с «Краснодаром».