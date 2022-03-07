«Краснодар» в первом матче без легионеров обыграл «Урал» в 20-м туре РПЛ

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«Краснодар» на своём поле одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 2:1.

В составе «быков» на 59-й минуте пенальти реализовал Эдуард Сперцян, а на 65-й отличился Владимир Ильин. У гостей единственный мяч забил Эрик Бикфалви.

При этом для хозяев этот матч стал первой игрой после массового отъезда легионеров.

«Краснодар» набрал 32 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Урал» (19) находится на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что шведский полузащитник Виктор Классон расторг контракт с «Краснодаром».

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