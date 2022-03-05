Классон расторг контракт с «Краснодаром»
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30-летний скандинавский футболист покинул «Краснодар». Контракт был расторгнут по взаимному согласию, сообщает пресс-служба российского футбольного клуба.
Классон перешёл в «Краснодар» в 2017 году. В 147 матчах швед забил 43 мяча и отдал 26 голевых передач.
В матче 20-го тура «Краснодар» сыграет с «Уралом» в Краснодаре 7 марта. Встреча начнётся в 14:00.
«Краснодар» (29 очков) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (19) — на 12-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (41).
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