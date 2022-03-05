Классон расторг контракт с «Краснодаром» 

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Шведский полузащитник Виктор Классон принял решение прекратить выступать за клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар».
Классон расторг контракт с «Краснодаром» 
  • globallookpress.com
  • © Keystone Press Agency

30-летний скандинавский футболист покинул «Краснодар». Контракт был расторгнут по взаимному согласию, сообщает пресс-служба российского футбольного клуба.

Классон перешёл в «Краснодар» в 2017 году. В 147 матчах швед забил 43 мяча и отдал 26 голевых передач.

В матче 20-го тура «Краснодар» сыграет с «Уралом» в Краснодаре 7 марта. Встреча начнётся в 14:00.

«Краснодар» (29 очков) занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Урал» (19) — на 12-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (41).

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