Директор «Ньюкасла» заявила, что у Абрамовича несправедливо отнимают клуб

Короткая ссылка
Директор «Ньюкасл Юнайтед» Аманда Стейвли отреагировала на продажу Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси».

«У нас всегда будут геополитические проблемы. Мне очень грустно, что у кого-то отнимают футбольный клуб из-за связей, которые у него могут быть с кем-то. Не думаю, что это справедливо, если честно. Но мы должны нести ответственность за все наши связи», — цитирует Стейвли BBC.

2 марта бизнесмен передал управление «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда. Он также заявил о намерении продать клуб.

Напомним, что Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выигрывала Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз побеждала в чемпионате и Кубке Англии, трижды становилась победителем Кубка Национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Ранее Андрей Мостовой поделился своими эмоциями после победы «Зенита».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить