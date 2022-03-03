Директор «Ньюкасла» заявила, что у Абрамовича несправедливо отнимают клуб

Директор «Ньюкасл Юнайтед» Аманда Стейвли отреагировала на продажу Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси».

«У нас всегда будут геополитические проблемы. Мне очень грустно, что у кого-то отнимают футбольный клуб из-за связей, которые у него могут быть с кем-то. Не думаю, что это справедливо, если честно. Но мы должны нести ответственность за все наши связи», — цитирует Стейвли BBC.

2 марта бизнесмен передал управление «Челси» попечительскому совету одноимённого благотворительного фонда. Он также заявил о намерении продать клуб.

Напомним, что Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. С тех пор команда дважды выигрывала Лигу чемпионов и Лигу Европы, по пять раз побеждала в чемпионате и Кубке Англии, трижды становилась победителем Кубка Национальной лиги и по одному разу — Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

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