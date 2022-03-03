Андрей Мостовой поделился своими эмоциями после победы «Зенита»

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу санкт-петербургского «Зенита» над КАМАЗом из Набережных Челнов в 1/8 финале Кубка России (6:0).

«Хорошие эмоции! Мои самые первые голы в Кубке России, если мне не изменяет память. Теперь будем готовиться к «Уфе». Возможный хет-трик? Ну Артём ждал-ждал и чуть переждал. Если серьёзно, обидно немного — хет-трика у меня ещё не было, мог оформить первый», — цитирует Мостового пресс-служба «Зенита».

По словам полузащитника сине-бело-голубых, команда полностью уверена в своих силах.

«Зенит» со счётом 6:0 разгромил КАМАЗ в 1/8 финала Кубка России и вышел в четвертьфинал турнира. Жеребьёвка пар пройдёт 4 марта. 

Ранее сообщалось, что матч 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уфой» в Санкт-Петербурге был перенесён с 6 на 7 марта.

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