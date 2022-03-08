Сборная Польши автоматически вышла в финал отбора к ЧМ-2022 после отстранения России

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Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с официальным заявлением по поводу участия сборной России в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Сборная Польши автоматически вышла в финал отбора к ЧМ-2022 после отстранения России
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Сборная России официально отстранена от участия в квалификации чемпионата мира 2022 года, сообщает сайт ФИФА. Команда Польши напрямую вышла в финал, где сыграет либо со Швецией, либо с Чехией.

Также в заявлении отмечается, что матч сборных Украины и Шотландии перенесён на июнь. Изначально встреча должна была состояться 24 марта. Победитель противостояния Шотландия — Украина сыграет в финале с победителем пары Уэльс — Австрия. Финальный матч также состоится в июне.

Ранее CAS зарегистрировал апелляции РФС на решения ФИФА и УЕФА.

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