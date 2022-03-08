Успех «Краснодара» без легионеров, голы-рикошеты «Зенита», три победы в добавленное время: чем запомнился 20-й тур РПЛ

«Зенит» обыграл «Уфу» благодаря удачным рикошетам после дальних ударов Данилы Кругового и Малкома. «Краснодар» с девятью россиянами в стартовом составе оказался сильнее «Урала». «Локомотив» одолел «Химки» в матче с пятью голами, но рискует потерять очки из-за неотбытой Яном Кухтой дисквалификации. А ЦСКА, «Сочи» и «Рубин» вырвали победы в добавленное арбитром время. Чем запомнился 20-й тур РПЛ — в материале RT.

Подозрение в нарушении регламента

Прошедшая неделя получилась для «Локомотива» крайне непростой. Сначала команду без предупреждения покинул главный тренер Маркус Гисдоль вместе с помощником Зильбрехтом Лутцем. А затем клуб сенсационно уступил «Енисею» с разгромным счётом и вылетел из Кубка России. В довершение всех бед заболел исполняющий обязанности наставника Дмитрий Лоськов.

После такого фиаско железнодорожники обязаны были обыгрывать аутсайдера «Химки» в РПЛ. Набрать три очка в итоге удалось, но они дались москвичам с трудом. Отрадно, что важную победу им принесли новички.

Гирано Керк, пополнивший коллектив ещё в прошлом году, сравнял счёт на восьмой минуте. А приехавшие уже зимой Вильсон Изидор и Ян Кухта отметились дебютными голами. Чех и вовсе был одним из самых активных футболистов на поле и нанёс четыре удара по чужим воротам. Нельзя не отметить и две голевые передачи Дмитрия Баринова. Россиянин дважды отправлял в прорыв партнёров, пользуясь проблемами соперника при создании искусственного офсайда.

В составе «Химок» лучшим также стал новобранец — оформивший дубль Дидье Ламкель Зе. А вот бразилец Бруно Виана только подвёл партнёров, получив вторую жёлтую карточку в конце первого тайма. Второй матч подряд подопечные Сергея Юрана заканчивали в меньшинстве, но едва не набрали очки.

Впрочем, у них ещё остаётся шанс сделать это в кабинетах РПЛ. Дело в том, что автор победного гола Кухта в своей последней игре в чемпионате Чехии получил красную карточку, но дисквалификацию не отбыл. В подмосковном коллективе уже подали протест в КДК РФС.

Удачный выход Игнатьева на замену

Первый матч после возобновления сезона в РПЛ провели и «Крылья Советов». Понаблюдать за их игрой было любопытно вдвойне, учитывая потерю нескольких лидеров (Ивана Сергеева, Данила Пруцева, Никиты Чернова). Несмотря на это самарцы в домашней встрече с «Арсеналом» владели серьёзным преимуществом и нанесли в три раза больше ударов, чем соперник (21 против семи).

Однако одержать победу им помешали грубые индивидуальные ошибки Фернандо Костанцы. Новичок вынужден был выйти в опорной зоне и «привёз» сразу два гола. В начале противостояния он позволил обокрасть себя Кингзу Кангве и нанести точный дальний удар, а уже во втором тайме сыграл рукой в собственной штрафной. Одиннадцатиметровый реализовал Джордже Деспотович, зимой переехавший в Тулу из «Рубина».

Вырвать ничью хозяевам помогло индивидуальное мастерство своих нападающих. Владислав Сарвели забил седьмой мяч в нынешнем розыгрыше национального первенства, а Иван Игнатьев — первый. На 71-й минуте он дебютировал в составе «Крыльев», а вскоре замкнул прострел с правого фланга. Для молодого воспитанника «Краснодара» этот гол стал особенным — первым с игры в РПЛ с ноября 2019-го. После этого он трижды отличался в составе «Рубина», но исключительно с одиннадцатиметровой отметки.

Спорный пенальти на Чернове

В последнее время в отечественном футболе тема возможного отъезда легионеров из РПЛ является одной из самых обсуждаемых. Однако серьёзно затронул этот процесс пока только «Краснодар». Клуб приостановил срок действия контрактов сразу семи иностранцев, разорвал соглашение с Виктором Классоном и ведёт переговоры об уходе с капитаном Гжегожем Крыховяком. Плюс покинул страну новый главный тренер Даниэль Фарке.

В этой связи было любопытно, как южане будут выглядеть в резко ослабленном составе под руководством «и.о.» наставника Александра Сторожука в матче с «Уралом». В ростер в итоге попало девять россиян, а также по одному белорусу и армянину. Наверняка, порадовало Сергея Галицкого и наличие большого количества воспитанников. Так, Ираклий Манелов появился на поле с первых минут и отдал голевой пас на Владимира Ильина. А Омар Попов и Дмитрий Кучугура дебютировали за основную команду. Последний в возрасте 17 лет 4 месяцев и 14 дней вовсе вошёл в тройку самых молодых футболистов текущего сезона РПЛ.

Кардинальное обновление не помешало «Краснодару» взять верх. Но решил судьбу противостояния довольно спорный, по мнению екатеринбуржцев, пенальти. В начале второго тайма Иван Кузьмичёв на входе в штрафную задел по голеностопу Евгения Чернова, пытаясь выбить мяч, а Евгений Турбин после затяжного просмотра повтора указал на «точку». Одиннадцатиметровый реализовал Эдуард Сперцян. Невольным антигероем Кузьмичёв стал и спустя шесть минут, когда в надежде накрыть удар Ильина лишь дезориентировал Илью Помазуна. Незадолго до финального свистка Эрик Бикфалви красивым дальним выстрелом сократил отставание до минимума, но спастись гости не успели.

Дебютный гол Кругового

В центральном матче тура «Динамо» в московском дерби уступило «Спартаку» и дало возможность «Зениту» уйти в отрыв в чемпионской гонке. В свою очередь, петербуржцы дома просто не имели права не обыграть аутсайдера «Уфу». Однако нервы болельщикам они всё же пощекотали. В первом тайме счёт так и не был открыт. Пару раз гостей спас Александр Беленов, но в целом они оборонялись надёжно.

После перерыва фавориту помогли вырвать победу два невероятных удара с дальней дистанции. Сначала Данил Круговой на подборе после корнера из-за пределов штрафной отправил мяч в дальнюю девятку по недосягаемой траектории для Беленова. Для защитника этот гол — дебютный в составе первой команды «Зенита». Примечательно, что записал он его на свой счёт в противостоянии с бывшим коллективом, цвета которого защищал несколько лет.

Следом отличился Малком. Он также решился на выстрел метров с 25-ти, но бразильцу помог серьёзный рикошет от ноги соперника. А вот башкортостанцам удача не улыбнулась. Уже при счёте 0:2 они упустили два стопроцентных момента. Эгаш Касинтура из убойной позиции попал в перекладину, а удар Алексея Никитина в упор парировал Михаил Кержаков. Так подопечные Сергея Семака одержали победу и за десять туров до конца чемпионата увеличили отрыв от «Динамо» до пяти баллов.

Невероятная игра Лисаковича за новую команду

Сразу в трёх матчах 20-го тура решающие мячи были забиты в добавленное арбитром ко второму тайму время. Победу в выездном противостоянии с «Ахматом» в последний момент посчастливилось вырвать и «Рубину». Причём для грозненцев встреча началась более чем удачно. Уже на третьей минуте Даниил Уткин реализовал очередной стандарт. Арендованный у «Краснодара» хавбек забил прямым ударом со штрафного четвёртый мяч — больше чем кто-либо ещё в топ-15 европейских чемпионатов текущего сезона.

Однако после перерыва в составе казанцев нашёлся человек, который едва ли не в одиночку перевернул ход неудачно складывающегося противостояния — Виталий Лисакович. Белорусский новичок в первых двух играх за новую команду оформил по дублю — с «Зенитом» в РПЛ и «Ротором» в Кубке России.

На этот раз нападающий ограничился одним голом, в начале второй половины встречи замкнув прострел Хвичи Кварацхелии с фланга. Развязка же наступила на 91-й минуте. Хозяева неудачно ввели мяч из аута и моментально получили в ответ быструю контратаку. Лисакович шикарным пасом в касание отправил Андерса Дрейера на рандеву с вратарём. Возможно, Гиорги Шелия мог бы спасти партнёров, но в самый ответственный момент поскользнулся и упал на газон. Датчанину оставалось аккуратно перебросить грузина.

«Рубин» одержал вторую волевую победу подряд за несколько дней со счётом 2:1. Кубковый поединок с «Ротором» развивался по аналогичному сценарию. А Лисакович продолжает радовать болельщиков. В трёх первых матчах за двукратных чемпионов страны он отличился пять раз и отдал одну результативную передачу. Причём в Премьер-лиге он пока демонстрирует уникальную реализацию: три удара по воротам и три гола.