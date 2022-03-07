«Химки» подали протест в КДК из-за участия в матче нападающего «Локомотива» Кухты
- РИА Новости
«Подали протест в КДК из-за участия Кухты в матче «Локомотив» — «Химки», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».
В составе «Локомотива» появился Ян Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч.
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу железнодорожников. Победный гол забил Кухта.
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