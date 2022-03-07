«Химки» подали протест в КДК из-за участия в матче нападающего «Локомотива» Кухты

Член наблюдательного совета подмосковных «Химок» Роман Терюшков заявил, что клуб подал протест по результату матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом» (2:3).

«Подали протест в КДК из-за участия Кухты в матче «Локомотив» — «Химки», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

В составе «Локомотива» появился Ян Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу железнодорожников. Победный гол забил Кухта.

Ранее в РФС опровергли информацию о разрыве контракта с главой судейства Перейрой.