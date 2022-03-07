В РФС опровергли информацию о разрыве контракта с главой судейства Перейрой

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Заместитель главы департамента судейства Йоуни Хютия прокомментировал отъезд из России своего начальника Витора Перейры.
В РФС опровергли информацию о разрыве контракта с главой судейства Перейрой
  • РИА Новости

«Я не могу комментировать вещи, связанные с Перейрой. Только он сам может говорить о своей ситуации. Даже речи не идёт о разрыве контракта с ним. Витор — мой босс», — цитирует Хютию «РБ Спорт».

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра уехал из России в Португалию. Он возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года. Соглашение с португальским специалистом рассчитано на два сезона.

Ранее «Рубин» в компенсированное время вырвал победу у «Ахмата» в матче 20-го тура РПЛ.

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