В РФС опровергли информацию о разрыве контракта с главой судейства Перейрой

Заместитель главы департамента судейства Йоуни Хютия прокомментировал отъезд из России своего начальника Витора Перейры.

«Я не могу комментировать вещи, связанные с Перейрой. Только он сам может говорить о своей ситуации. Даже речи не идёт о разрыве контракта с ним. Витор — мой босс», — цитирует Хютию «РБ Спорт».

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Витор Перейра уехал из России в Португалию. Он возглавил департамент судейства РФС 23 сентября 2021 года. Соглашение с португальским специалистом рассчитано на два сезона.

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