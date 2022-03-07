Парфёнов: «Спартак» выиграл у «Динамо» по делу

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Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча команд в 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Парфёнов: «Спартак» выиграл у «Динамо» по делу
  • РИА Новости

«Понятно, что было удаление, но это как раз говорит о том, какой накал был в матче, какое давление. Думаю, «Спартак» выиграл по делу», — цитирует Парфёнова «РБ Спорт».

Он также заявил, что Зелимхан Бакаев, поучаствовавший в голах «Спартака», должен остаться в клубе. По мнению Парфёнова, при правильном доверии футболист принесёт много пользы для команды.

«Спартак» и пятёрка — это странно. Вы скажете, это будет успех? Надо за медали бороться и за победу в кубке», — добавил Парфёнов.

В 20-м туре РПЛ «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:0.

Ранее Круговой поделился эмоциями от дебютного гола в составе «Зенита».

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