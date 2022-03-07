ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке

Международная федерация футбола (ФИФА) установила правила временного трудоустройства и регистрации для решения вопросов, связанных с ситуацией на Украине.

Федерация опуликовала решения на своём официальном сайте.

ФИФА приняла правила после согласования с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и консультаций с заинтересованными сторонами.

ФИФА разрешила целях облегчения отъезда иностранных игроков и тренеров из России в случае, если клубы, входящие в Российский футбольный союз (РФС), не достигнут взаимного соглашения со своими иностранными игроками и тренерами до или 10 марта 2022 года и если иное не согласовано в письменной форме, иностранные игроки и тренеры будут иметь право в одностороннем порядке приостановить действие своих трудовых договоров с клубами, аффилированными с РФС, до конца сезона в России.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой. Российский футбольный союз (РФС) уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее сообщалось, что глава департамента судейства РФС продолжит работать удалённо из Португалии.