Жена Карпина рада его возвращению в ставший родным «Ростов»

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина, прокомментировала назначение мужа в «Ростов».

«Конечно, я рада. Со сборной есть сложности, но теперь Валерий Георгиевич будет спасать ещё и родной для нас клуб. Мы живём в Ростове и болеем за нашу команду», — цитирует Дарью «РБ Спорт».

Вместе с тем она выразила надежду, что президент «Ростова» Арташес Арутюнянц вместе с Карпиным смогут найти выход из сложной ситуации, в которую попал клуб из-за санкций ФИФА и УЕФА.

Карин 10 марта возглавил «Ростов». РФС продлил с ним контракт до конца 2022 года. Карпин сохранил пост главного тренера сборной России. Он сможет совмещать два поста до возвращения национальной команды к международным соревнованиям.

Позднее сообщалось, что ФИФА и УЕФА отказались от предложения Российского РФС рассмотреть апелляции в CAS в ускоренном порядке.