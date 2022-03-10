«Локомотив» оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Химками»

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) провёл заседание по итогам 20-го тура чемпионата России.
«Локомотив» оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Химками»
  • РИА Новости

Было принято решение оштрафовать столичный «Локомотив» за различные нарушения в матче с подмосковными «Химками» (3:2) на 140 тыс. рублей, сообщает пресс-служба РФС.

В других матчах штрафы получили тренеры Леонид Слуцкий (30 тыс. рублей), Паоло Ваноли (40 тыс.), Сандро Шварц (30 тыс.).

Напомним, КДК РФС отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» техническое поражение.

Ранее в КДК объяснили, почему не засчитали техническое поражение «Локомотиву».

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