«Локомотив» оштрафован на 140 тысяч рублей по итогам матча с «Химками»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) провёл заседание по итогам 20-го тура чемпионата России.

Было принято решение оштрафовать столичный «Локомотив» за различные нарушения в матче с подмосковными «Химками» (3:2) на 140 тыс. рублей, сообщает пресс-служба РФС.

В других матчах штрафы получили тренеры Леонид Слуцкий (30 тыс. рублей), Паоло Ваноли (40 тыс.), Сандро Шварц (30 тыс.).

Напомним, КДК РФС отклонил просьбу «Химок» засчитать «Локомотиву» техническое поражение.

Ранее в КДК объяснили, почему не засчитали техническое поражение «Локомотиву».