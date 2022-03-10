В КДК объяснили, почему не засчитали техническое поражение «Локомотиву»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц выступил с заявлением по поводу отклонения протеста «Химок» по результатам матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом» (2:3).

«Я с самого начала сказал, что мы руководствовались дисциплинарным кодексом ФИФА. Там есть 62-я статья, где прописано: игрок реализует дисквалификацию вне зависимости от того, сыграл ли он в действующем матче. КДК сделал вывод, что игрок реализовал дисквалификацию в матче с «Енисеем». В этой связи КДК отклонил протест «Химок», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

В составе «Локомотива» появился Ян Кухта, перешедший в зимнее трансферное окно из пражской «Славии». В последней игре за чешскую команду футболист получил красную карточку и был отстранён на один матч.

В матче с «Химками» он забил победный гол за «Локомотив».

Ранее бюро исполкома РФС отменило действие санитарного регламента во всех соревнованиях.