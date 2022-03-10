Бюро исполкома РФС отменило действие санитарного регламента во всех соревнованиях

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На заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение отменить действие санитарного регламента во всех соревнованиях союза.
Бюро исполкома РФС отменило действие санитарного регламента во всех соревнованиях
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте РФС

При этом отмечается, что будут соблюдены нормы и требования Роспотребнадзора. 

На заседании также утвердили новую структуру календаря первенства России по футболу среди юниоров до 19 лет (Юношеской футбольной лиги — 1) спортивного сезона — 2021/22, а также первенства России по футболу среди юношей до 18 лет (Юношеской футбольной лиги — 2) спортивного сезона — 2021/22.

Ранее сообщалось, что РПЛ отменит обязательное ПЦР-тестирование.

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