Бюро исполкома РФС отменило действие санитарного регламента во всех соревнованиях

На заседании бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) было принято решение отменить действие санитарного регламента во всех соревнованиях союза.

Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

При этом отмечается, что будут соблюдены нормы и требования Роспотребнадзора.

На заседании также утвердили новую структуру календаря первенства России по футболу среди юниоров до 19 лет (Юношеской футбольной лиги — 1) спортивного сезона — 2021/22, а также первенства России по футболу среди юношей до 18 лет (Юношеской футбольной лиги — 2) спортивного сезона — 2021/22.

Ранее сообщалось, что РПЛ отменит обязательное ПЦР-тестирование.