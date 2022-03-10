Бюро исполкома РФС отменило действие санитарного регламента во всех соревнованиях
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте РФС.
При этом отмечается, что будут соблюдены нормы и требования Роспотребнадзора.
На заседании также утвердили новую структуру календаря первенства России по футболу среди юниоров до 19 лет (Юношеской футбольной лиги — 1) спортивного сезона — 2021/22, а также первенства России по футболу среди юношей до 18 лет (Юношеской футбольной лиги — 2) спортивного сезона — 2021/22.
Ранее сообщалось, что РПЛ отменит обязательное ПЦР-тестирование.