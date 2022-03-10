РПЛ отменит обязательное ПЦР-тестирование

Глава Медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Эдуард Безуглов рассказал об изменениях в Российской премьер-лиге (РПЛ) после ослабления коронавирусных ограничений в России.

«После отмены QR-кодов и общего ослабления коронавирусных ограничений во многих регионах России стало очевидным, что ряд положений санитарных регламентов в лигах утратили свою актуальность. Учитывая проведённое анкетирование всех клубов РПЛ, мы пришли к выводу, что обязательное ПЦР-тестирование перед матчами потеряло свою актуальность», — цитирует Безуглова «Спорт-экспресс».

Также глава Медицинского комитета рассказал о возвращении микст-зон при соблюдении журналистами и тренерами социального дистанцирования и использовании медицинских масок.

Ранее сообщалось, что Иванов рассудит матч «Локомотив» — ЦСКА в 21-м туре РПЛ.