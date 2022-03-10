Иванов рассудит матч «Локомотив» — ЦСКА в 21-м туре РПЛ

Короткая ссылка
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Иванов рассудит матч «Локомотив» — ЦСКА в 21-м туре РПЛ
  • Gettyimages.ru

Центральный матч тура «Локомотив» — ЦСКА рассудит Сергей Иванов. Ассистентами судьи назначены Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Алексей Сухой. 

За VAR будет отвечать Василий Казарцев. Его помощники — Антон Кобзев и Анастасия Пустовойтова. Инспектор — Сергей Французов.

Встреча пройдёт 10 марта в 19:00 в Москве, на стадионе «РЖД Арена».

Ранее Шпилевский заявил, что Рангник своим приходом многое дал российскому футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить