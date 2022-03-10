Иванов рассудит матч «Локомотив» — ЦСКА в 21-м туре РПЛ
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Центральный матч тура «Локомотив» — ЦСКА рассудит Сергей Иванов. Ассистентами судьи назначены Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов. Резервный судья — Алексей Сухой.
За VAR будет отвечать Василий Казарцев. Его помощники — Антон Кобзев и Анастасия Пустовойтова. Инспектор — Сергей Французов.
Встреча пройдёт 10 марта в 19:00 в Москве, на стадионе «РЖД Арена».
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