Шпилевский: Рангник своим приходом многое дал российскому футболу

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Белорусский тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский высказался о наставнике «Манчестер Юнайтед» Ральфе Рангнике.
Шпилевский: Рангник своим приходом многое дал российскому футболу
  • AP

«Проект «Локомотива» с Рангником — это большая афера? Пока трудно оценивать, прошло мало времени. Не знаю, дали ли ему рычаги полного влияния на происходящее. Считаю, что Рангник уже своим приходом многое дал российскому футболу. Это будущее, к этому надо стремиться», — цитирует Шпилевского «Чемпионат».

Напомним, что 29 ноября 2021 года «Манчестер Юнайтед» назначил Ральфа Рангника главным тренером команды до конца текущего сезона. Предыдущим местом работы 63-летнего специалиста был «Локомотив», где он занимал пост руководителя по спорту и развитию.

Ранее президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов раскритиковал судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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