Президент «Урала»: в каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VAR чудят

Короткая ссылка
Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов раскритиковал судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Президент «Урала»: в каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VAR чудят
  • AP

«Шалимов нас полностью устраивает. Не он виноват, что судьи нас так судят. Шалимов готовит команду, а не судей. Команда играет, показывает качественную игру. В каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VAR чудят», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днём».

Он также добавил, что главный тренер Игорь Шалимов останется в команде, если только его не позовут в большой клуб. По мнению Иванова, в России сохранился судейский произвол.

По итогам 20 туров РПЛ «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Ранее Салихова резко высказалась о руководителях российского футбола.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить