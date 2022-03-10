Президент «Урала»: в каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VAR чудят
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«Шалимов нас полностью устраивает. Не он виноват, что судьи нас так судят. Шалимов готовит команду, а не судей. Команда играет, показывает качественную игру. В каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VAR чудят», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днём».
Он также добавил, что главный тренер Игорь Шалимов останется в команде, если только его не позовут в большой клуб. По мнению Иванова, в России сохранился судейский произвол.
По итогам 20 туров РПЛ «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.
Ранее Салихова резко высказалась о руководителях российского футбола.