Президент «Урала»: в каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VAR чудят

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов раскритиковал судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Шалимов нас полностью устраивает. Не он виноват, что судьи нас так судят. Шалимов готовит команду, а не судей. Команда играет, показывает качественную игру. В каждом матче нам ставят придуманные пенальти, с VAR чудят», — приводит слова Иванова «Спорт День за Днём».

Он также добавил, что главный тренер Игорь Шалимов останется в команде, если только его не позовут в большой клуб. По мнению Иванова, в России сохранился судейский произвол.

По итогам 20 туров РПЛ «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков.

Ранее Салихова резко высказалась о руководителях российского футбола.