КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов на матчах РПЛ
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«Мы рассмотрим скандирования болельщиками «Локомотива», «Спартака» и «Арсенала» оскорблений и ненормативной лексики», — цитирует РИА Новости Григорьянца.
В повестку заседания также включено разбирательство по поводу удаления тренера тульского «Арсенала» Анри Хагуша за нецензурную брань в адрес бригады арбитров.
Также будет рассмотрено неподобающее поведение футболистов «Химок», которые получили шесть жёлтых карточек в матче с «Сочи».
Заседание КДК РФС пройдёт 16 марта.
Ранее сообщалось, что «Спартак» попросит КДК РФС отменить штраф Паоло Ваноли.