КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов на матчах РПЛ

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будет рассмотрено неподобающее поведение болельщиков «Локомотива», «Спартака» и «Арсенала» во время матчей 21-го тура чемпионата России.

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«Мы рассмотрим скандирования болельщиками «Локомотива», «Спартака» и «Арсенала» оскорблений и ненормативной лексики», — цитирует РИА Новости Григорьянца. В повестку заседания также включено разбирательство по поводу удаления тренера тульского «Арсенала» Анри Хагуша за нецензурную брань в адрес бригады арбитров. Также будет рассмотрено неподобающее поведение футболистов «Химок», которые получили шесть жёлтых карточек в матче с «Сочи». Заседание КДК РФС пройдёт 16 марта. Ранее сообщалось, что «Спартак» попросит КДК РФС отменить штраф Паоло Ваноли.