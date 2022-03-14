КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов на матчах РПЛ

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Председатель контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что на ближайшем заседании будет рассмотрено неподобающее поведение болельщиков «Локомотива», «Спартака» и «Арсенала» во время матчей 21-го тура чемпионата России.
КДК рассмотрит оскорбительные скандирования фанатов на матчах РПЛ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Мы рассмотрим скандирования болельщиками «Локомотива», «Спартака» и «Арсенала» оскорблений и ненормативной лексики», — цитирует РИА Новости Григорьянца.

В повестку заседания также включено разбирательство по поводу удаления тренера тульского «Арсенала» Анри Хагуша за нецензурную брань в адрес бригады арбитров.

Также будет рассмотрено неподобающее поведение футболистов «Химок», которые получили шесть жёлтых карточек в матче с «Сочи».

Заседание КДК РФС пройдёт 16 марта.

Ранее сообщалось, что «Спартак» попросит КДК РФС отменить штраф Паоло Ваноли.

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