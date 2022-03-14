Салихова: все на «Спартаке» делают цифры и деньги

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Гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о популярности московского клуба.

«Все на «Спартаке» делают цифры и деньги. Обзор матча с «Краснодаром» посмотрели в два с половиной раза больше людей, чем матч «Крыльев» и «Зенита» — лидера чемпионата. То есть команда на девятом месте интереснее чемпиона?» — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

При этом супруга Федуна отметила, что футболисты «Спартака» не являются героями для низкопробных телепередач и мальчиками, на которых арбитры должны учиться своей работе.

«Если «Спартаку» станет по-настоящему скучно с вами со всеми, то футбол превратится в печальное зрелище. Да и одним «Спартаком» весь российский футбол долго сыт не будет», — добавила Салихова.

Напомним, что 13 марта «Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1. Южане набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Москвичи с 26 очками находятся на девятой строчке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства матча с «Краснодаром».

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