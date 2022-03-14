«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства матча с «Краснодаром»

Короткая ссылка
Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу судейства в матче 21-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства матча с «Краснодаром»

«Клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку действиям арбитра Кукуляка в нескольких эпизодах, среди которых штрафной удар за фол Кофрие, офсайд Николсона в эпизоде с голом Бакаева, пенальти в ворота «Спартака» за фол Мартинса», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. В составе красно-белых отличился Квинси Промес. Южане набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Москвичи с 26 очками находятся на девятой строчке.

Ранее технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров выразил мнение, что в ворота красно-белых в матче с «Краснодаром» не стоило назначать пенальти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить