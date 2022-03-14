Ребров считает, что в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром» пенальти не было

Технический координатор московского «Спартака» Артём Ребров считает, что в ворота красно-белых не было пенальти в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«11-метровый в наши ворота? Вот честно, раз 20 пересматривал эпизод, так и не понял, где там повод для точки», — цитирует Реброва «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что футболистам «Спартака» ещё очень многому предстоит научиться. Необходимо только продолжать работать и улучшать свою игру.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена» в Москве, завершилась победой «Краснодара» со счётом 2:1.

Главный судья матча Евгений Кукуляк из Калуги после просмотра VAR не засчитал два гола «Спартака». Он также назначил пенальти в ворота красно-белых в концовке игры. 11-метровый реализовал Эдуард Сперцян. Этот гол принёс победу «Краснодару».

Ранее бывший арбитр Алексей Николаев заявил, что Кукуляк не справился с работой на матче «Спартак» — «Краснодар».