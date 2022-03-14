Бывший арбитр Алексей Николаев оценил работу судейской бригады на матче 21-го тура чемпионата России по футболу «Спартак» — «Краснодар» в Москве.

«Сейчас есть VAR. Мы ему верим. Не доверять ему мы не можем. Возможно, у VAR были такие ракурсы, которых мы не видим. Конкретные эпизоды я комментировать бы не хотел. Мне показалось, что Кукуляк не справился с работой», — цитирует Николаева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, матч получился насыщенным и с большим количеством спорных эпизодов.

«Спартак» 13 марта уступил на своём поле «Краснодару» со счётом 1:2.

Главный судья матча Евгений Кукуляк из Калуги после просмотра VAR не засчитал два гола «Спартака».

«Спартак» с 26 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице. «Краснодар» (35) располагается на пятой позиции.

Ранее Александр Мостовой заявил, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром».