Мостовой: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

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Бывший полузащитник московского «Спартака» высказался о работе арбитров на матче 21-го тура чемпионата России по футболу красно-белых с «Краснодаром».
Мостовой: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Главный арбитр матча и судьи VAR много ошибались по ходу встречи. Пенальти в ворота «Спартака» в конце игры не было. Также спорный 11-метровый был назначен в ворота «Краснодара», — написал в своём Telegram-канале Мостовой.

Экс-полузащитник сборной России считает, что «Спартак» проиграл незаслуженно.

По мнению Мостового, первое место в чемпионате России разыграют московские ЦСКА и «Динамо», а также «Зенит».

«Спартак» уступил на своём поле «Краснодару» 13 марта со счётом 1:2. 

Главный судья матча Евгений Кукуляк из Калуги после просмотра VAR не засчитал два гола «Спартака».

«Спартак» с 26 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что ему понравилась игра команды в матче с «Краснодаром».

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