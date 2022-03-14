Мостовой: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Бывший полузащитник московского «Спартака» высказался о работе арбитров на матче 21-го тура чемпионата России по футболу красно-белых с «Краснодаром».

«Главный арбитр матча и судьи VAR много ошибались по ходу встречи. Пенальти в ворота «Спартака» в конце игры не было. Также спорный 11-метровый был назначен в ворота «Краснодара», — написал в своём Telegram-канале Мостовой.

Экс-полузащитник сборной России считает, что «Спартак» проиграл незаслуженно.

По мнению Мостового, первое место в чемпионате России разыграют московские ЦСКА и «Динамо», а также «Зенит».

«Спартак» уступил на своём поле «Краснодару» 13 марта со счётом 1:2.

Главный судья матча Евгений Кукуляк из Калуги после просмотра VAR не засчитал два гола «Спартака».

«Спартак» с 26 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что ему понравилась игра команды в матче с «Краснодаром».