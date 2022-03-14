Мостовой: судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
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«Главный арбитр матча и судьи VAR много ошибались по ходу встречи. Пенальти в ворота «Спартака» в конце игры не было. Также спорный 11-метровый был назначен в ворота «Краснодара», — написал в своём Telegram-канале Мостовой.
Экс-полузащитник сборной России считает, что «Спартак» проиграл незаслуженно.
По мнению Мостового, первое место в чемпионате России разыграют московские ЦСКА и «Динамо», а также «Зенит».
«Спартак» уступил на своём поле «Краснодару» 13 марта со счётом 1:2.
Главный судья матча Евгений Кукуляк из Калуги после просмотра VAR не засчитал два гола «Спартака».
«Спартак» с 26 очками находится на девятой строчке в турнирной таблице.
Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что ему понравилась игра команды в матче с «Краснодаром».