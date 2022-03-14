Червиченко признался, что ему понравилась игра «Спартака» в матче с «Краснодар»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на поражение команды от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» понравился. После первого тайма казалось, что дожмут «Краснодар», просто немного мяч не залетал. Результат немного удивительный, видимо, этим футбол и хорош. Надо отметить «Краснодар»: во втором тайме стал чётче играть, контролировать мяч. Не знаю даже, добился ли победы «Краснодар» или же «Спартак» дал возможность», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Он также выразил мнение, что значение легионеров в «Краснодаре» было меньше, чем в «Спартаке».

«Что касается судейства, то по принципу взаимозамещения в обе стороны были спорные пенальти. Надо забивать с игры — «Краснодар» смог это сделать, а «Спартак» нет», — добавил Червиченко.

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. В составе красно-белых отличился Квинси Промес. Южане набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Москвичи с 26 очками находятся на девятой строчке.

Ранее защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия назвал ужасным судейство в матче с «Краснодаром».