Джикия назвал ужасным судейство в матче с «Краснодаром»

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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о судействе матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Проблема в том, что мы не забили и не реализовали свои моменты. Никакой недооценки соперника не было. В раздевалке была ярость, потому что проиграли. Что касается незасчитанных голов: я был на поле, не видел. Тем, кто смотрит VAR, виднее. Судейство было ужасное. Хотя я и не люблю комментировать судейство, но сегодня было ужасное», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в решениях судьи часто прослеживались двойные стандарты.

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. В составе красно-белых отличился Квинси Промес. Южане набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Москвичи с 26 очками находятся на девятой строчке.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о судействе матча с «Краснодаром».

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