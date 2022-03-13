Ваноли: меня удивило, что в эпизоде с пенальти в ворота «Спартака» не посмотрели видеоповтор

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о судействе матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Не привык обсуждать работу арбитра. Есть VAR. Меня удивило, почему VAR не посмотрели в эпизоде с пенальти. Не мне оценивать работу арбитра. Мы — «Спартак». Мы должны идти дальше. Решения арбитров всегда могут быть ошибочными», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. В составе красно-белых отличился Квинси Промес. Южане набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Москвичи с 26 очками находятся на девятой строчке.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что в России так и не научились судить.