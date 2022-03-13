Ваноли: меня удивило, что в эпизоде с пенальти в ворота «Спартака» не посмотрели видеоповтор

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли высказался о судействе матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Не привык обсуждать работу арбитра. Есть VAR. Меня удивило, почему VAR не посмотрели в эпизоде с пенальти. Не мне оценивать работу арбитра. Мы — «Спартак». Мы должны идти дальше. Решения арбитров всегда могут быть ошибочными», — цитирует Ваноли «Спорт-Экспресс».

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. В составе красно-белых отличился Квинси Промес. Южане набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Москвичи с 26 очками находятся на девятой строчке.

Ранее Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что в России так и не научились судить.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить