Салихова: годы идут, а в России так и не научились судить

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, осталась недовольна работой арбитров матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Отменённые голы, спорные штрафные, левые пенальти. Это уже проходили с Тедеско. Так же кричали, что надо лучше тренировать и реализовать свои моменты. Годы идут, а судить грамотно в России так и не научились. Дежавю какое-то», — цитирует Салихову Sport24.

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. В составе красно-белых отличился Квинси Промес. Южане набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Москвичи с 26 очками находятся на девятой строчке.

Ранее бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на поражение команды от «Краснодара».