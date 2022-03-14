Слуцкий жёстко раскритиковал судью Мешкова после матча «Рубин» — «Ростов»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий подверг жёсткой критике главного арбитра матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» Виталия Мешкова.

«Ну такое судейство… Я понимаю, что сейчас нет ЭСК и руководителя судейского комитета, но это просто безобразие, что творит Мешков. Как можно его назначать? Всем известно, что в том году он руки не подал. Сегодня он просто выходит и убивает команду. Он или профнепригоден и его надо дисквалифицировать, или он предвзят, что то же самое», — сказал Слуцкий в эфире телеканала «Матч Премьер».

По его словам, речь идёт даже не об удалении форварда казанцев Виталия Лисаковича. Как считает специалист, судья должен был показать отложенную вторую жёлтую карточку в эпизоде, когда защитник «Ростова» Александр Сильянов сфолил на Хвиче Кварацхелии и сорвал атаку. Также арбитр много раз трактовал спорные эпизоды только в пользу одной команды. Слуцкий назвал работу Мешкова безобразием, подчеркнув, что клубы всеми силами пытаются подарить людям праздник в тяжёлое время, а судьи его просто портят.

«Мешков — это пародия на судью. Человек, которого нельзя подпускать, тем более в столь сложные времена, когда все команды борются с огромным количеством проблем и пытаются хоть как-то сохранить интригу, чемпионат, уровень и всё остальное. И тут выходят такие короли, которые (говорят. — RT): «Классно! ЭСК уехал, этот уехал, а я буду творить что хочу». Такие, как Мешков, губят наш футбол, а не футболисты зажравшиеся, тренеры или ещё кто-то. По крайней мере, мы искренне и честно делаем своё дело, в отличие от таких людей, которые выходят и весь праздник, который хоть какой-то происходит для людей в это тяжёлое время... убивают в угоду своим собственным интересам», — добавил тренер.

Ранее сообщалось, что «Ростов» в большинстве обыграл «Рубин» в РПЛ в первом матче после возвращения Карпина.