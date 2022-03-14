«Ростов» в большинстве обыграл «Рубин» в РПЛ в первом матче после возвращения Карпина

«Ростов» на выезде одержал победу над казанским «Рубином» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Казани на «Ак Барс Арене» и завершилась в пользу гостей — 2:1.

На 12-й минуте жёлто-синих вывел вперёд Дмитрий Полоз, на 75-й в свои ворота забил защитник хозяев Силвие Бегич, а на 77-й Хвича Кварацхелия сократил отставание казанцев, но «Ростов» всё равно довёл матч до победы.

При этом большую часть игры подопечные Леонида Слуцкого провели в меньшинстве — на 19-й минуте красную карточку получил Виталий Лисакович за грубый фол против хавбека южной команды Хорена Байрамяна.

Эта игра стала первой для наставника сборной России Валерия Карпина после возвращения на пост главного тренера «Ростова».

«Ростов» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Рубин» (25) находится на десятой строчке.

Ранее сообщалось, что дубль Эдуарда Сперцяна принёс «Краснодару» победу над «Спартаком» в РПЛ.