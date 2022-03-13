Дубль Сперцяна принёс «Краснодару» победу над «Спартаком» в РПЛ

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«Краснодар» одержал победу над московским «Спартаком» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Сперцяна принёс «Краснодару» победу над «Спартаком» в РПЛ
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На пятой минуте Эдуард Сперцян прямым ударом со штрафного вывел «быков» вперёд, а на 38-й нападающий красно-белых Квинси Промес сравнял счёт, реализовав пенальти. На 86-й минуте с 11-метрового удара забил уже Сперцян, который оформил дубль.

Причём арбитр Павел Кукуляк дважды отменил голы хозяев. На 13-й минуте не был засчитан мяч Зелимхана Бакаева, который отличился с паса Шамара Николсона, но ямаец оказался в офсайде. А на 58-й отменили гол уже самого Николсона из-за игры рукой.

«Краснодар» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» (26) находится на девятой строчке.

Ранее известный спортивный комментатор Виктор Гусев признался, что верит в победу «Спартака» над «Краснодаром».

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