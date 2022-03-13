Комментатор Гусев верит в победу «Спартака» над «Краснодаром» в Москве

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Известный спортивный комментатор Виктор Гусев поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата России по футболу между столичным «Спартаком» и «Краснодаром» в Москве.
Комментатор Гусев верит в победу «Спартака» над «Краснодаром» в Москве
  • Legion-Media
  • © Russian Look

«В хорошей форме Бакаев. Промес и Николсон отлично себя проявляют. Я боюсь, что сейчас в «Краснодаре» ещё не всё устаканилось и этого команде не хватит. «Краснодар» может ответить только настроем и хорошими футболистами. Поэтому верю в победу «Спартака», — цитирует Гусева «Чемпионат».

По его мнению, добиться успеха «Спартаку» также поможет поддержка болельщиков, которых после отмены антикоронавирусных ограничений допустили на стадион.

Встреча «Спартак» — «Краснодар» пройдёт 13 марта на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 19:00 мск.

«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) — на пятом месте.

Ранее бывший защитник сборной России по футболу Александр Самедов назвал фаворита матча «Спартак» — «Краснодар».

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