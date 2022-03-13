Самедов считает, что «Спартак» без проблем переиграет «Краснодар»
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«Спартак» — фаворит в матче с «Краснодаром». Тем более красно-белые победили в дерби, выглядели достаточно хорошо», — цитирует Самедова «Спорт-Экспресс».
Экс-игрок «Спартака» констатировал, что «Краснодар» ослабел после массового ухода легионеров. Он добавил, что основной состав команды Сергея Галицкого сильно обновился по сравнению с зимними сборами. Поэтому «Краснодар» вряд ли сможет серьёзно противостоять «Спартаку».
Встреча «Спартак» — «Краснодар» пройдёт 13 марта на поле стадиона «Открытие Арена». Начало игры — в 19:00 мск.
«Спартак» (26 очков) занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (32) — на пятом месте.
Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы красно-белых в матче с «Краснодаром».