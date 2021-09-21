Арбитр Иванов объяснил, почему удалил Слуцкого в матче с «Зенитом»

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Футбольный арбитр Сергей Иванов объяснил, почему в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» — «Зенит» (1:3) принял решение удалить главного тренера хозяев Леонида Слуцкого.
Арбитр Иванов объяснил, почему удалил Слуцкого в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Поскольку Леонид Викторович неоднократно покидал пределы своей технической зоны, по правилам игры судья обязан реагировать на данное нарушение. Подтверждаю слова самого Слуцкого: не было оскорблений или нецензурной брани. Если я не подходил к технической зоне команд, то это не значит, что не было профилактической работы по ходу матча. Она велась с помощью резервного арбитра, с которым мы находились в постоянном контакте через переговорные устройства. Если тренер выйдет один раз на один-два метра, на это можно закрыть глаза. В понедельник же нарушения были очевидными, потому последовали санкции. Я готов к диалогу. Если мне позволят, то могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем Слуцким, уважительно отношусь к нему и ко всем участникам процесса», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

После матча Слуцкий назвал арбитра «профнепригодным», припомнив, что 15 лет назад тот также показывал ему красную карточку.

Ранее арбитр Иванов заявил, что у него нет личного конфликта со Слуцким.

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