Арбитр Иванов заявил, что у него нет личного конфликта со Слуцким

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Арбитр Сергей Иванов высказался о критике со стороны главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого после того, как он удалил наставника казанцев в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:3).
Арбитр Иванов заявил, что у него нет личного конфликта со Слуцким
  • РИА Новости

«У нас со Слуцким нет личного конфликта и неприязни, выходящей за рамки нашей работы. Задача бригады арбитров — провести работу в рамках правил игры. Когда происходят нарушения, судья должен их фиксировать. Не нужно искать подводных течений в нашей работе. Мы выходим на поле, чтобы профессионально сделать свою работу. Несмотря на то что футбол — это спортивное противостояние, никто здесь не заинтересован в конфликтах. Я с большим уважением отношусь к работе тренеров, зная, насколько он сложен. Труд арбитра — такая же сложная работа. Каждый из нас — футболисты, тренеры, судьи — пытается делать свою работу качественно», — сказал Иванов «Спорт-Экспрессу».

После матча Слуцкий назвал арбитра «профнепригодным», припомнив, что 15 лет назад тот также показывал ему красную карточку.

Ранее Сухина не согласился с мнением Слуцкого о профнепригодности судьи Иванова.

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