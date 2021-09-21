Сухина не согласился с мнением Слуцкого о профнепригодности судьи Иванова

Бывший российский судья Станислав Сухина прокомментировал удаление главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

«Реакция тренера связана с решениями судьи, которые ему не понравились. Я не согласен с мнением Слуцкого о том, что судья Иванов профнепригоден. Это личное мнение Леонида Викторовича. Иванов получает назначение на хорошие матчи в России и Европе. Получается, что все арбитры, которые судят игры, тоже профнепригоды?» — сказал Сухина в интервью RT.

Также бывший арбитр поделился мнением об уровне судейства в России.

«Каждый тренер реагирует по-разному, у каждого свой характер. Вот у Леонида Викторовича такой. Но ни у одного судьи перед матчем нет мысли мстить тренеру за что-то», — сказал он.

Во втором тайме встречи арбитр Сергей Иванов показал Слуцкому две жёлтые карточки, после чего удалил тренера со скамейки.

Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась со счётом 3:1 в пользу «Зенита». На 77-й минуте тренер «Рубина» был удалён за споры с главным арбитром игры Сергеем Ивановым.

«Два раза у меня удаление из трёх за всю карьеру — 15 лет, и оба раза это делает Иванов», — поделился Слуцкий.

Ранее член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Гаджи Гаджиев прокомментировал удаление Слуцкого в матче с «Зенитом».