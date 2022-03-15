Карпин поделился эмоциями от первого матча после возвращения в «Ростов»

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Главный тренер «Ростова» и сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал игру жёлто-синих с «Рубином» в матче 21-го тура РПЛ и отметил своё возвращение в клубный футбол.

«Прикольно вернуться на клубные игры. Работа со сборной и клубом отличается сильно. По игре первый тайм понравился, неплохо, во втором тайме в конце было сумбурно — желание удержать счёт сыграло злую шутку. Концовку можно было провести более спокойно», — цитирует Карпина ТАСС.

«Ростов» в большинстве на выезде обыграл «Рубин» со счётом 2:1. «Ростов» набрал 21 очко и поднялся на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Рубин» (25) находится на десятой строчке.

10 марта Карпин возглавил «Ростов» и продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года. Напомним, что до прихода в национальную команду специалист работал в ростовском клубе с декабря 2017-го по август 2021 года.

Ранее Карпин объяснил, почему решил вернуться в «Ростов».

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