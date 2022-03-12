Карпин объяснил, почему решил вернуться в «Ростов»

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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал, почему принял решение снова начать совмещать посты в национальной команде и клубе.
Карпин объяснил, почему решил вернуться в «Ростов»
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

«Несколько дней назад наступила ясность с рассмотрением иска РФС в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Стало понятно, что там дело не будет рассматриваться в ускоренном порядке. По «Ростову» не только я принимал решение. Это руководители РФС — Александр Дюков и Александр Алаев, которые больше разбираются и понимают в юридической составляющей. Поэтому пошли навстречу. Давайте расставим все точки: когда «Ростов» отпустил в сборную, была договорённость о том, что, если возникнет возможность вернуться в клубную команду, вернусь именно в «Ростов», если это будет необходимо клубу», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

По его мнению, возращение в нынешних обстоятельствах является вполне логичным, учитывая, что в Ростове-на-Дону проживает его семья. Он также назвал «баснями Крылова» слухи о своём возможном приходе в «Локомотив» и «Краснодар».

«Очень хорошо знаю и Сергея Николаевича, и Владимира Хашига, и Томаса Цорна, и Владимира Леонченко, со всеми виделся на сборах. Если не верите мне, спросите их: был ли хоть один намёк по поводу работы с этих клубах? Меня в «Локомотив» и «Краснодар» никто не звал, переговоров не вёл. Оперативно ли принял решение о возвращении в «Ростов»? Да. Меня позвали — я сказал: «Ок». Даже переговоров не было, что тут переговаривать», — добавил Карпин.

10 марта Карпин возглавил «Ростов» и продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года. Напомним, что до прихода в национальную команду специалист работал в ростовском клубе с декабря 2017-го по август 2021 года.

Ранее Карпин показал, в какой обстановке смотрит матчи «Ростова».

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