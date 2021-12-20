«Матч ТВ»: экс-тренер «Урала» и «Арсенала» Парфёнов отказался возглавить «Енисей»
- РИА Новости
Как сообщает «Матч ТВ», специалист обдумывал предложение неделю, а затем отказался, поблагодарив руководство. Для него приоритетом является клуб из Российской премьер-лиги.
Другими кандидатами на пост наставника «Енисея» являются Евгений Калешин и Игорь Пикущак.
«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Ранее в «Урале» отреагировали на слухи об интересе «Локомотива» к Арсену Адамову.