«Матч ТВ»: экс-тренер «Урала» и «Арсенала» Парфёнов отказался возглавить «Енисей»

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Бывший главный тренер «Тосно», екатеринбургского «Урала» и тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов не возглавит красноярский футбольный клуб «Енисей».
«Матч ТВ»: экс-тренер «Урала» и «Арсенала» Парфёнов отказался возглавить «Енисей»
  • РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ», специалист обдумывал предложение неделю, а затем отказался, поблагодарив руководство. Для него приоритетом является клуб из Российской премьер-лиги.

Другими кандидатами на пост наставника «Енисея» являются Евгений Калешин и Игорь Пикущак.

«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ). 

Ранее в «Урале» отреагировали на слухи об интересе «Локомотива» к Арсену Адамову.

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