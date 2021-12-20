«Матч ТВ»: экс-тренер «Урала» и «Арсенала» Парфёнов отказался возглавить «Енисей»

Бывший главный тренер «Тосно», екатеринбургского «Урала» и тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов не возглавит красноярский футбольный клуб «Енисей».

Как сообщает «Матч ТВ», специалист обдумывал предложение неделю, а затем отказался, поблагодарив руководство. Для него приоритетом является клуб из Российской премьер-лиги.

Другими кандидатами на пост наставника «Енисея» являются Евгений Калешин и Игорь Пикущак.

«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Ранее в «Урале» отреагировали на слухи об интересе «Локомотива» к Арсену Адамову.