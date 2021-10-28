Безволие «Краснодара», расточительность «Урала» и невезение «Ахмата»: семь команд РПЛ вылетели из Кубка России

Групповой этап Кубка России обернулся провалом для команд из РПЛ. Лишь четыре представителя элитного дивизиона из 11 стартовавших — ЦСКА, «Динамо», «Арсенал» и «Нижний Новгород» — сумели пробиться в 1/8 финала. Остальные завершили выступление досрочно. «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Кубани» в дерби. «Уфа», «Ростов» и «Крылья Советов» проиграли своим соперникам с суммарным счётом 0:5. «Ахмат» в серии пенальти уступил «Ротору», а «Урал» пропустил решающий мяч от КАМАЗа на 90-й минуте.

Столичные гранды

Нынешний розыгрыш Кубка России получается не самым простым для представителей элитного дивизиона. Однако два столичных гранда — ЦСКА и «Динамо» — во вторник не испытали никаких трудностей с выходом в 1/8 финала. Оба на выезде одержали сухие победы над командами из ФНЛ.

Бело-голубые не оставили шансов лидирующему во втором по силе дивизионе «Оренбургу». Некоторые полагали, что Сандро Шварц за несколько дней до важнейшего матча с «Зенитом» предоставит основе отдых и возьмёт с собой дублёров, однако с первых минут на поле стадиона «Газовик» появились многие лидеры, а на скамейке запасных остались Антон Шунин, Даниил Фомин, Иван Ордец, Денис Макаров и Никола Моро.

Также попали в стартовый состав Арсен Захарян и Константин Тюкавин. Именно связка молодых футболистов и соорудила первый гол. После подачи партнёра с фланга нападающий точно пробил головой и продлил свою результативную серию во всех турнирах до трёх встреч. Хозяева, несмотря на неудачное начало, вполне могли сравнять счёт в одной из контратак. Лишь в концовке фаворит дожал соперника благодаря точным ударам Моро и Романа Евгеньева.

А вот армейцы на встречу с «Металлургом» в Липецке вышли, скорее, резервным составом. Например, Игорь Акинфеев и вовсе остался в Москве, а место на последнем рубеже занял 17-летний Владислав Тороп. Также памятным событием для болельщиков стало первое появление в основе Бруно Фукса. Приобретённый в августе прошлого года за €8 млн центральный защитник из-за различных травм провёл за красно-синих всего 12 минут.

Но нагрузка на оборону гостей оказалась минимальной, а они сами, напротив, спокойно дважды поразили ворота соперника. В конце первого тайма Эмиль Бохинен забил дебютный мяч за команду, а незадолго до финального свистка точку поставил ещё один легионер, Кристиян Бистрович. В обоих случаях партнёрам ассистировал Фёдор Чалов. Единственной ложкой дёгтя для Алексея Березуцкого стала травма Торопа, повредившего палец. Вместо него в бой пришлось бросать 19-летнего Данилу Бокова. Таким образом, ЦСКА и «Динамо» одержали на групповом этапе четыре победы и поразили ворота соперников 15 раз, при этом ни разу не пропустив.

Неожиданный исход краснодарского дерби

А вот в первом за шесть лет краснодарском дерби грянула сенсация. «Краснодар» считался явным фаворитом, ведь возродившаяся «Кубань» только вернулась в ФНЛ и пока смотрится там достаточно скромно. Вдобавок неожиданное поражение от «Ленинградца» в первом туре вынуждало номинальных хозяев раскрываться и играть на победу с разницей в два мяча. Не сулил им ничего хорошего и состав «быков». Виктор Гончаренко хотя и провёл ротацию, бросил в бой многих сильнейших, в частности Реми Кабелла и Тонни де Вильену.

Но в этот вечер номинальные гости были непохожи сами на себя. У них практически ничего не получалось впереди, а в обороне царил настоящий хаос.

Да и желания и боевитости у «Кубани» было куда больше. В результате Максим Лаук в контратаке открыл счёт уже на седьмой минуте, а вскоре шедевральным голом отметился Василий Алейников. Подхватив мяч практически в середине поля, полузащитник с 40 метров отправил его в сетку над вышедшим далеко из ворот Станиславом Агкацевым.

Окончательно всё стало ясно в начале второго тайма, когда судья Евгений Турбин показал красную карточку Кабелла за срыв атаки. Причём поначалу он продемонстрировал французу горчичник, но, подумав, изменил своё решение. А вскоре Лаук оформил дубль и поставил точку в дерби. Воссозданная лишь несколько лет назад «Кубань» добилась первого серьёзного успеха в Кубке России, а южане прервали десятиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах, длившуюся с августа.

Сухие поражения КС, «Уфы» и «Ростова»

Досрочно завершили выступление ещё два представителя элиты. Вернувшиеся в элиту «Крылья Советов» обязаны были обыгрывать не хватающий звёзд с неба даже в ФНЛ «Енисей». Однако на кочковатом газоне в Красноярске удача прошлогоднему финалисту не улыбнулась. Игра медленно катилась к ничьей и серии пенальти, когда гости остались в меньшинстве после того, как вторую жёлтую карточку получил Дмитрий Цыпченко. А спустя четыре минуты хозяева забили победный мяч, который вывел их в плей-офф. Никита Раздорских пробил с линии штрафной в дальний угол, а Богдан Овсянников выручить команду не сумел.

Если поражение подопечных Игоря Осинькина сложно назвать справедливым, то «Уфа» уступила на выезде «Алании» абсолютно по делу. Владикавказцы на протяжении большей части встречи владели подавляющим преимуществом и лишь чудом не открыли счёт до перерыва. В составе башкортостанцев не выделялся даже лучший бомбардир РПЛ текущего сезона Гамид Агаларов. В итоге хозяева дожали соперника во втором тайме. Давид Кобесов реализовал пенальти, а Батраз Хадарцев отличился благодаря грубой ошибке вратаря. Вдобавок красную карточку получил Боян Йокич.

«Ростов» и вовсе лишился шансов на продолжение борьбы ещё после поражения от «Чайки», а потому поездка в гости к «Торпедо» превратилась в формальность. При этом команды не реализовали по пенальти, а в составе представителя РПЛ вновь не обошлось без удаления. Досрочно покинул поле Максим Турищев. «Чайка» же стала единственным коллективом из ФНЛ-2, пробившимся в 1/8 финала. Клуб с юга России впервые в истории добрался до этой стадии кубка.

Обидная осечка в серии пенальти

Сразу три поединка в рамках последнего тура группового этапа завершились серией пенальти, но только в одном это привело к выходу в следующий раунд представителя РПЛ. «Арсеналу» улыбнулась удача в противостоянии с «Велесом». Туляки открыли счёт на 33-й минуте и долгое время удерживали добытое преимущество. Москвичам спастись помогло стандартное положение за 15 минут до конца основного времени. Артур Галоян со штрафного восстановил статус-кво.

Но в «лотерее» гости всё же оказались сильнее. Один удар парировал Егор Шамов, а Даниил Лопатин сам пробил в штангу. Более того, вратарь «канониров» справился и с выстрелом Константина Кертанова, однако судья попросил перебить, так как голкипер вышел с линии раньше времени.

По схожему сценарию развивалась встреча «Ротора» и «Ахмата». Только здесь грозненцы оказались в положении отыгрывающихся и сумели уйти от поражения только на 80-й минуте благодаря точному удару Даниила Уткина. В серии в Волгограде удача, напротив, отвернулась от представителя Премьер-лиги. Игорь Обухов отразил выстрел Артёма Архипова, а Игорь Коновалов пробил в стойку.

До пенальти дело дошло и в матче «Балтика» — «Химки». Однако к тому моменту обладатель путёвки в плей-офф уже был известен. В первом туре подмосковный коллектив сенсационно уступил в «лотерее» «Саранску», поэтому ему требовалась только победа в основное время. Добиться её не удалось. Гости, проводившие первую игру после отставки Игоря Черевченко, так и не сумели пробить Евгения Латышонка. Победа в серии одиннадцатиметровых стала для них слабым утешением. А хозяева второй раз за последние три сезона вышли в 1/8 финала.

Эпичная развязка в Набережных Челнах

К «лотерее» шло дело и во встрече КАМАЗа и «Урала». Обе команды практически не создавали опасных моментов, и вратари Олег Баклов и Ярослав Годзюр на протяжении большей части матча оставались без работы. Лишь в концовке екатеринбуржцы увеличили давление, словно предчувствуя печальную развязку, но не сумели пробить голкипера хозяев.

А на 90-й минуте команде из Набережных Челнов удалось забить абсолютно не вытекавший из логики игры мяч. Владислав Игнатенко грамотно открылся за спиной защитника и пробил с острого угла после навеса партнёра. Годзюр кончиками пальцев парировал удар в упор, но тот приземлился в ту зону, куда набегал Тамерлан Мусаев. Молодому парню, вышедшему на поле за девять минут до того, оставалось не промахнуться головой с метра. Для него этот момент стал историческим, ведь ранее 20-летний нападающий забивал исключительно в ФНЛ-2.

«Урал» не сумел подтвердить статус кубкового бойца. «Шмели» дважды за последние четыре года выходили в финал турнира, но на этот раз остановились гораздо раньше. Да и в целом клубы РПЛ в нынешнем сезоне неожиданно провалились на групповом этапе. Лишь четыре команды сумели пробиться в плей-офф, а семь завершили выступление. Год назад ситуация была принципиально иной. Тогда в 1/8 финала не смогли выйти только «Рубин», «Ротор» и «Арсенал».