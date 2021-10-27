КАМАЗ и «Нижний Новгород» вышли в плей-офф Кубка России по футболу

Короткая ссылка
КАМАЗ из Набережных Челнов и «Нижний Новгород» стали участниками 1/8 финала Кубка России.
КАМАЗ и «Нижний Новгород» вышли в плей-офф Кубка России по футболу
  • @FCURAL
  • Twitter

КАМАЗ одержал домашнюю победу над «Уралом» со счётом 1:0 благодаря голу Тамерлана Мусаева на 90-й минуте встречи.

Благодаря этой победе клуб из Набережных Челнов занял первое место в группе 2, опередив «Урал», и вышел в 1/8 финала Кубка России.

«Нижний Новгород» с аналогичным счётом победил воронежский «Факел». Единственный мяч забил Илья Берковский. Нижегородцы стали победителями группы 4.

Ранее сообщалось, что «Ротор» победил «Ахмат» в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить