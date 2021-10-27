КАМАЗ и «Нижний Новгород» вышли в плей-офф Кубка России по футболу

КАМАЗ из Набережных Челнов и «Нижний Новгород» стали участниками 1/8 финала Кубка России.

КАМАЗ одержал домашнюю победу над «Уралом» со счётом 1:0 благодаря голу Тамерлана Мусаева на 90-й минуте встречи.

Благодаря этой победе клуб из Набережных Челнов занял первое место в группе 2, опередив «Урал», и вышел в 1/8 финала Кубка России.

«Нижний Новгород» с аналогичным счётом победил воронежский «Факел». Единственный мяч забил Илья Берковский. Нижегородцы стали победителями группы 4.

Ранее сообщалось, что «Ротор» победил «Ахмат» в серии пенальти и вышел в 1/8 финала Кубка России.