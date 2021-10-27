«Обсудим после 14 ноября»: Дюков — о продлении контракта с Карпиным, отставке Прядкина и реформах Hypercube

Продление контракта с главным тренером сборной России Валерием Карпиным будет обсуждаться по окончании отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом на пресс-конференции заявил глава РФС Александр Дюков. По его словам, выход в стыковые матчи никогда не считался задачей-минимум для национальной команды. Функционер также рассказал, как относится к проекту реформ компании Hypercube, передаче прав на показ матчей национального чемпионата «Матч ТВ» и возможному совмещению Ашотом Хачатурянцом должностей президента РПЛ и главы судейского комитета РФС.

— 27 октября в Москве состоялось заседание Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС). Расскажите, какие вопросы на нём рассматривались.

—Утверждение финансовой и бухгалтерской отчётности, отчёта об исполнении бюджета РФС за 2020 год, отчёта аудитора. Были утверждены основные принципы нового механизма финансового стимулирования развития детско-юношеского футбола, определены размеры вознаграждений для школ и академий, участвующих в подготовке спортивного резерва. За 2021 год ряд учреждений получат соответствующие выплаты. Они зависят от категории школ или академий. В общей сложности будет направлено почти 1,5 млрд рублей. Средства выделяет РФС. До 2023 года будут фиксированные выплаты, а затем произойдёт переход на гибкую систему.

— Что это означает?

— Одна часть выплат будет привязана к выполнению требований, другая являться стимулирующей. Чем больше времени выпускник академии будет проводить на поле в турнирах профессионалов, тем бо́льшие средства она будет получать. Что касается категорий, то они определяются тремя факторами: инфраструктурой, тренерами и типами лицензий, которыми они обладают, а также участиями в соревнованиях.

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— Были ли случаи хищения денежных средств, направленных на развитие детско-юношеского футбола, и проводит ли РФС соответствующие проверки по данному поводу?

— Что касается той помощи, которую оказывает РФС, деньги доходят до школ. Мы пытаемся контролировать их использование. В настоящий момент не было оснований для возбуждения уголовных дел. Если будут установлены какие-либо нарушения, безнаказанным это не останется.

— Что ещё обсуждалось в ходе заседания?

— В связи с тем, что Сергей Прядкин покинул пост президента Российской премьер-лиги, вместо него в состав Бюро исполкома был введён исполняющий обязанности главы РПЛ Ашот Хачатурянц.

— Как исключение Прядкина из Бюро исполкома отразится на его позициях в других организациях? Например, он до сих пор занимает должность вице-президента РФС.

— Как я понимаю, эти две должности взаимосвязаны. Исключение из членов Бюро исполкома подразумевает автоматическое сложение полномочий вице-президента. Если говорить о комитете профессионального футбола, наверное, вопрос будет рассмотрен в ближайшее время. Но мы ждём инициативу от РПЛ и ФНЛ.

— На данный момент Хачатурянц является главой судейского комитета РФС и исполняющим обязанности президента РПЛ. Может ли он и в дальнейшем занимать оба поста?

— Если в ноябре Хачатурянца изберут президентом РПЛ, то он будет вынужден покинуть должность главы судейского комитета. В таком случае, исполком рассмотрит новых кандидатов. Есть регламент, требования со стороны УЕФА. Подобное совмещение невозможно.

— Как в РФС относятся к тому, чтобы один человек занимал две такие важные должности?

— Мы не видим никакого конфликта интересов. Если бы была возможность, исполком позволил бы совмещение этих позиций.

Говоря о судействе, мы видим значительный, заметный прогресс. Ошибок стало меньше. В целом, вырос уровень работы арбитров, доверия к рефери. Большой вклад в это внёс Ашот Рафаилович.

— Рассматриваются ли иностранные специалисты в качестве сменщика Хачатурянца на посту главы судейского комитета?

— Считаю, данную позицию должен занимать отечественный специалист. Кто это будет — не обсуждалось. Вернёмся к этому вопросу ближе к выборам в РПЛ. Когда станет понятно, что Ашот Рафаилович избран президентом лиги.

— Одной из главных тем последних недель стало заключение контракта на показ матчей между РПЛ и «Матч ТВ». Как оцените эту сделку?

— Решение принимали лига и клубы. Они единогласно поддержали новое соглашение. Безусловно, это их право. Насколько это правильно, мне сложно комментировать. Нужно знать все нюансы и детали переговоров. Не могу сказать, что обладаю всей информацией по этому вопросу. С другой стороны, рабочая группа комитета по маркетингу РФС находилась в тесном контакте с РПЛ. Имели место консультации.

Наверное, это правильно. Видел другое мнение в соцсетях и на интернет-ресурсах. Якобы было необходимо провести тендер. Исходя из своего достаточно богатого 30-летнего бизнес-опыта, хочу сказать, что это не всегда гарантирует поступление наиболее выгодных предложений. Был свидетелем, когда проведение тендера и аукционов приводило к тому, что были выдвинуты менее привлекательные условия.

⚡ Расширенный состав сборной на решающие матчи отбора на ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии! pic.twitter.com/HjgETY0vmp — Сборная России (@TeamRussia) October 25, 2021

— На ваш взгляд, чем руководствовалась РПЛ?

— «Матч ТВ» — многолетний партнёр лиги, он предложил хорошие условия. У клубов не было гарантий, что канал повторил бы предложение в ходе проведения тендера.

— Менее двух недель назад Telesport и Okko заявили о получении прав на показ матчей сборной России по футболу в период с 2022 по 2028 год. Как РФС оценивает данную ситуацию?

— На данный момент мне неизвестно, кто владеет телевизионными правами на показ встреч с участием сборной России в озвученные сроки. Уведомления со стороны УЕФА не поступало.

— Как бы вы охарактеризовали отношения РФС с Telesport?

— Как рабочие. Бывают разногласия, которые иногда разрешаются в судебном порядке. Не могу сказать, что это обычная корпоративная практика, но такое случается. К этому надо относиться спокойно.

Не имеет значения, кто является владельцем телеправ. Важно, чтобы зрители и болельщики имели возможность смотреть за выступлениями национальной команды. Чтобы их показывали на федеральных каналах с широким охватом аудитории. И было заранее известно, где именно будет транслироваться встреча. Сейчас много неопределённостей сопровождают показ матчей сборной. Канал называется в последний момент. Это нас не устраивает.

— Сборная России по футболу выполнила задачу-минимум и гарантировала себе участие в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года. Проводились ли консультации относительно продления контракта с Валерием Карпиным?

— Мне ничего неизвестно о задаче-минимум. Цель — выход на чемпионат мира в Катаре. Над её выполнением работает тренерский штаб. Занимаются подготовкой к решающим матчам. Что касается подведения предварительных итогов и переговоров о новом контракте, обсудим всё это после 14 ноября.

— Рассматривался ли на исполкоме вопрос о возможной приостановке проведения чемпионата России по футболу в период локдауна?

— Нет. Надеюсь, нам удастся этого избежать. Но вы уже слышали заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко, согласно которому, отмены соревнований во время локдауна не будет. Если говорить о посещении матчей болельщиками, то в каждом регионе решения будут приниматься индивидуально.

В то же время мы получили разрешение на проведение матча квалификационного турнира ЧМ-2022 между сборными России и Кипра в Санкт-Петербурге с 30-процентной посещаемостью. Планируем начать продажу билетов уже завтра.

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— Несколько месяцев назад в российской футбольной среде активно обсуждался проект реформ, предложенный голландской исследовательско-консалтинговой компанией Hypercube. Как обстоят дела сейчас?

— Мы уже объявляли, что РФС, РПЛ и клубы взяли паузу в связи с отсутствием определённости в отношении международного календаря. Кроме того, в ноябре-декабре 2022 года запланировано проведение чемпионата мира по футболу. Это лишит нас дат, которые могли быть использованы для проведения первенства. Таким образом, с сезона-2022/23 никаких изменений не планируется. В следующем году вернёмся к этому вопросу.

В настоящий момент также проводятся консультации по поводу будущего Футбольной национальной лиги. Полагаю, в ноябре уже будет принято решение, в каком формате станут проводиться соревнования в ФНЛ-1 и ФНЛ-2.

— Если соревнования в ФНЛ и ПФЛ будут проходить по системе «весна — осень», станет ли это поводом для проведения аналогичных реформ в РПЛ?

— В контексте Премьер-лиги об этом пока речи не идёт. Продолжается обсуждение изменения формата, но пока оно не предполагает переход на систему «весна — осень». Планируем опробовать это в ФНЛ-2. После нужно время, чтобы оценить эффект. Если он будет существенен, а клубы РПЛ будут заинтересованы, то рассмотрим этот вариант. Но пока ни одна команда не выступила с инициативой.

— Довольны ли вы сами работой Hypercube?

— Изначально мы ставили перед собой задачу оценить возможность реформирования ФНЛ-1 и ФНЛ-2. В процессе возникла идея, рассмотреть вопрос изменения формата РПЛ. Её поддержал Прядкин. Считаю, предложения по преобразованию Футбольной национальной лиги были интересными, имеют право на жизнь. Надеюсь, в ФНЛ поддержат данную идею и соревнования будут проводиться в новом формате.

Что касается РПЛ, к реформам есть вопросы. Они касаются технических моментов, календаря, увеличения доходов. Не на все из них были даны ответы. Работа была сделана не зря и заставила лиги и клубы по-новому оценить возможности.