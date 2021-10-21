РФС подал иск к «Телеспорт Груп» на сумму в 133 млн рублей

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Российский футбольный союз (РФС) подал иск в суд к АО «Телеспорт Груп» Петра Макаренко с требованием взыскать 133,3 млн рублей.
РФС подал иск к «Телеспорт Груп» на сумму в 133 млн рублей
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют материалы картотеки арбитражных дел. Иск был зарегистрирован 20 октября в Арбитражном суде города Москвы. Заявление пока не принято к производству, детали исковых требований неизвестны.

Это уже второй иск РФС к «Телеспорт Груп». Предыдущее заявление было зарегистрировано 11 октября в Арбитражном суде Москвы. Тогда футбольный союз требовал взыскать с компании €160 тыс. неосновательного обогащения (13,2 млн рублей по текущему курсу).

В 2020 году РФС выиграл дело против «Телеспорта» о взыскании задолженности по одному из договоров. Сумма исковых требований составляла 36,9 млн рублей.

Ранее ЭСК поддержала решение арбитра не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом».

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