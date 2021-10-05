СЭ: Хачатурянц покинет пост главы судейского комитета РФС в случае назначения президентом РПЛ
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По сообщению «Спорт-Экспресс», Хачатурянц сделает выбор в пользу работы главой РПЛ.
5 октября Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента лиги.
Сергей Прядкин, возглавлявший РПЛ с 2007 года, подал в отставку на общем собрании клубов лиги.
Напомним, что в настоящий момент Хачатурянц также занимает должность главы судейского комитета РФС.
Ранее сообщалось, что Хачатурянц отказался от зарплаты президента РПЛ.