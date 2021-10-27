Алаев рассказал о возможном изменении формата проведения ФНЛ

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Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Александр Алаев ответил на вопрос о возможном изменении формата проведения чемпионата.
Алаев рассказал о возможном изменении формата проведения ФНЛ
  • РИА Новости

«Состоялось заседание клубов ФНЛ-1 и ФНЛ-2. Подготовлены запросы в юридические комитеты РФС, ФИФА и УЕФА, а также комитеты по маркетингу. Нужно оценить данный формат с точки зрения нюансов. Это не просто смена формата, но она трансформирует систему проведения соревнования на нижних уровнях. Ведётся работа, в ближайшее время состоится второе заседание», — сказал Алаев на брифинге РФС.

Ранее глава РФС Александр Дюков рассказал, почему РПЛ не перейдёт на систему «весна — осень».

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