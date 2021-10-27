Дюков рассказал, почему РПЛ не перейдёт на систему «весна — осень»

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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал о возможном переходе Российской премьер-лиги (РПЛ) на систему «весна — осень».
Дюков рассказал, почему РПЛ не перейдёт на систему «весна — осень»
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«Пока это не обсуждается, если мы говорим о РПЛ. Продолжает обсуждаться изменение формата, но пока оно не предполагает перехода на систему «весна — осень». Планируем это для ФНЛ-2. Потом нужно время, чтобы оценить эффект от этого перехода. Если он будет существенен, а клубы РПЛ будут заинтересованы, то рассмотрим вариант возврата к формату «весна — осень». Но пока ни один клуб не выступил с подобной инициативой», — отметил Дюков.

Ранее Дюков прокомментировал ситуацию с правами на показ матчей РПЛ.

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