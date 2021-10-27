Дюков: у меня нет информации, что правами на показ матчей РПЛ до 2028 года владеет Telesport

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал ситуацию с правами на показ матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На данный момент мне неизвестно, у кого телевизионные права. Нет уведомления со стороны УЕФА. Права показа матчей сборной России до 2028 года, честно, не знаю. Если говорить о наших отношениях с Telesport, то они рабочие. Бывают разногласия, которые иногда разрешаются в судебном порядке, но в целом это рабочие отношения. Желательно избегать подобного. Не могу сказать, что это обычная корпоративная практика, но такое случается. К этому надо относиться спокойно», — заявил Дюков.

Он также прокомментировал права на показ матчей сборной России.

«Что касается показа матчей сборных, неважно, кто является владельцем телеправ. Важно, чтобы зрители и болельщики имели возможность смотреть матчи сборной. Чтобы их показывали на федеральных каналах с широким охватом аудитории. И важно, чтобы зритель знал заранее, на каком канале он увидит матч. Сейчас много неопределённостей сопровождают трансляции матчей сборной. Канал определяется в последний момент. Это нас не устраивает», — добавил Дюков.

Он также отдельно высказался о Telesport и его правах на матчи РПЛ.

«Не внимательно слежу за заявлениями, которые публикуются в Telegram-каналах. У меня нет информации, что правами до 2028 года владеет Telesport», — заключил Дюков.

Ранее Дюков заявил, что матч Россия — Кипр пройдёт с 30% зрителей.