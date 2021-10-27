Дюков рассказал, сколько человек может посетить матч Россия — Кипр

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, как нерабочие дни с 31 октября по 7 ноября отразятся на матчах Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Этот вопрос не обсуждался. Надеюсь, нам удастся этого избежать. Но вы уже видели заявление Чернышенко, согласно которому отмены соревнований во время локдауна не будет. Что касается посещения матчей, в каждом регионе решения будут приниматься индивидуально», — сказал Дюков.

Он также рассказал о посещаемости на матче сборной России с Кипром в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Что касается матча Россия — Кипр, получили разрешение на проведение матча в Санкт-Петербурге с 30%-ной посещаемостью. Планируем начать продажу билетов уже завтра», — добавил Дюков.

Ранее Дюков заявил, что лига и клубы единогласно проголосовали за «Матч ТВ».