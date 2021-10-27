Дюков: лига и клубы единогласно проголосовали за «Матч ТВ»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о телевизионном контракте Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Матч ТВ».
Дюков: лига и клубы единогласно проголосовали за «Матч ТВ»
  • РИА Новости

«Что касается телевизионного контракта, решение принималось лигой и клубами. Они единогласно проголосовали за него. Безусловно, это их право. Насколько это решение является правильным, мне сложно комментировать. Нужно знать все нюансы и детали переговоров. Не могу сказать, что у меня есть абсолютно вся информация. С другой стороны, рабочая группа комитета по маркетингу РФС работала в тесном контакте с рабочей группой, созданной РПЛ. Имели место консультации. Наверное, нужно больше информации. Моё мнение — наверное, это правильное решение. Видел другое мнение в соцсетях и интернет-ресурсах, что было правильнее пойти по пути проведения тендера. Исходя из богатого опыта 30-летнего, мнение, что тендер гарантирует наиболее высокую цену, это неверное. Был свидетелем, когда проведение тендера приводило к тому, что были выдвинуты менее привлекательные условия», — сказал Дюков.

Он также рассказал о многолетнем сотрудничестве РПЛ с телеканалом.

«Матч ТВ» — многолетний партнёр лиги, он предложил свои условия. У РПЛ не было уверенности, что в ходе тендера канал предложил бы такие же условия», — добавил Дюков.

Ранее Дюков заявил, что если Хачатурянц будет избран президентом РПЛ, то покинет должность главы судейского комитета.

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