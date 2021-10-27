Дюков: если Хачатурянц будет избран президентом РПЛ, то покинет должность главы судейского комитета

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, сможет ли Ашот Хачатурянц одновременно возглавлять РПЛ и пост главы судейского комитета РФС.
Дюков: если Хачатурянц будет избран президентом РПЛ, то покинет должность главы судейского комитета
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«На данный момент Хачатурянц является исполняющим обязанности главы РПЛ, поэтому сохраняет должность главы судейского комитета. Если будет избран президентом, то будет вынужден покинуть должность главы судейского комитета. Если это произойдёт, то исполком рассмотрит новых кандидатов на данную должность», — пояснил Дюков.

Ранее Дюков рассказал, останется ли Прядкин вице-президентом РФС после выхода из бюро исполкома.

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